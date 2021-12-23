التحالف العربى يعلن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف حوثية بصنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء إلى الخميس، إنه نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

وأوضح التحالف أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيرا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

وطلب التحالف قبيل ذلك من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد التحالف أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف قد أعلن الأربعاء، عن تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاستهداف في مأرب والجوف.

وأضاف أنه تم تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل أكثر من 280 عنصرا حوثيا.

كما أفاد التحالف عن تنفيذ 33 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف التحالف الأربعاء أيضا عن اعتراض مسيّرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية.

وقال التحالف: "سنقصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، مشددا على رفض التهاون مع "السلوك العدائي للحوثيين".

وكان أعلن التحالف ، الثلاثاء، عن مقتل 250 عنصرا حوثيا، وتدمير 29 آلية للحوثيين في مأرب والجوف عبر 40 استهدافا خلال 24 ساعة.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للميليشيا الحوثية غرب تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري إن ثلاث غارات للتحالف استهدفت أطقما حوثية وتجمعا لعناصر الميليشيا المقاتلة في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز.

وأكد المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير طاقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية.