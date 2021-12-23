الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الهندى يعقد اجتماعا لبحث الوضع الوبائى فى البلاد

رئيس الوزراء ناريندرا
رئيس الوزراء ناريندرا مودي

 أعلنت مصادر رسمية في الحكومة الهندية، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيعقد اجتماعًا صباح الخميس؛ لبحث الوضع الوبائي في البلاد، في ظل مخاوف من ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" في الهند وعدد من بلدان العالم.

وأفادت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصادر رسمية، بأن هناك مطالب للحكومة بأن تسمح بتوفير جرعات معززة من اللقاحات لأولئك الذين تم تلقيحهم بالكامل بالفعل ضد كوفيد-19، كما فعلت العديد من الدول.

وسجلت الهند حتى الآن 213 حالة إصابة بمتغير "أوميكرون" الجديد في 15 ولاية وإقليمًا، وتعافى من بين المصابين 90 شخصًا فقط، وفقًا لأحدث بيانات أصدرتها وزارة الصحة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الهندية، أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 213 حالة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أنه تم رصد أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد في ولايتي ماهاراشترا ونيودلهي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يعتزم الاجتماع غدا مع السلطات المختصة لبحث تطورات الأوضاع.

وقال وزير الصحة الهندي راجيش بوشان، إن متحور أوميكرون يظهر بالفعل في فحص (بي. سي. آر) و(آر. إيه. تي)، ونصح ولايات البلاد بتكثيف إجراءات التشخيص من أجل الاكتشاف المبكر، مشيرًا إلي أن جميع العينات التي جاءت نتيجتها إيجابية وتظهر الإصابة بكورونا سيتم إرسالها "على الفور" لتتبع التسلسل الجيني.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من متحور "دلتا"، ويسبب عدوى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس التاجي، حيث تغلّبت المتحوّرة على المتحوّرة دلتا في غضون أسابيع، وباتت تُمثّل ما يصل إلى 96,3% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون و واشنطن و ايداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها. 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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