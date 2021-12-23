معهد نرويجى يوصى بتمديد قيود مكافحة الوباء بسبب أوميكرون

أوصى معهد الصحة العامة في النرويج بالإبقاء على الإجراءات التي فرضتها الحكومة الأسبوع الماضي، أو تعديلها، لتسطيح منحنى موجة وبائية متوقعة الشهر المقبل بسبب المتحور أوميكرون، وتجنب الوصول بالخدمات الصحية إلى طاقتها القصوى.



وقالت لينه فولد، رئيسة قسم الوقاية من العدوى والتأهب للطوارئ بالمعهد، في بيان: "يشير تقييمنا إلى أن الوضع لا يزال خطيرا"، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



ويتعرض النظام الصحي في النرويج لضغوط بسبب ارتفاع أعداد المرضى، وزيادة الإجازات المرضية بين الطواقم وانخفاض إمكانية الحصول على عاملين في القطاع الصحي من الخارج.



وذكر معهد الصحة العامة أن المتحور أوميكرون، الذي يتوقع أن يصبح الأكثر تفشيا في النرويج خلال عدة أسابيع، لم يتبين أنه يسبب أعراضا أخطر من السلالات السابقة، لكن يرجح أن يسبب موجة جديدة من العدوى بداية من يناير المقبل.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.