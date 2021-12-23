الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأمن والتعاون»: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن مفاوضين من أوكرانيا وروسيا والمنظمة اتفقوا على استعادة وقف إطلاق النار الكامل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.


وقال السفير ميكو كينونين، الممثل الخاص للرئيس الحالي للمنظمة في أوكرانيا وفي فريق الاتصال الثلاثي، في بيان "من دواعي سروري أن المشاركين عبروا عن تصميمهم القوي على الالتزام الكامل باتفاق تدابير تعزيز وقف إطلاق النار المؤرخ في 22 يوليو 2020".


وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بانتهاك وقف إطلاق النار السابق الذي تم التوصل إليه في يوليو  2020 وساعد إلى حد بعيد في تقليل عدد الضحايا العام الماضي.
 

وقال كينونين "هذا (الاتفاق الجديد) ذو أهمية قصوى لمن يعيشون على جانبي خط التماس".


وأضاف أنه وفقا لتقارير بعثة المراقبة الخاصة، فإن الوضع الأمني ​​على طول خط التماس لا يزال متقلبا، إذ جرى تسجيل زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار بنحو خمسة أمثال في المتوسط ​​يوميا في ديسمبر الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.


وانتهت المعارك الرئيسية بين القوات الأوكرانية وتلك المدعومة من روسيا باتفاق أُبرم في العاصمة البيلاروسية مينسك عام 2015 بوساطة ألمانيا وفرنسا، لكن الاشتباكات المتفرقة لا تزال تودي بحياة مدنيين وجنود على نحو منتظم في صراع عسكري مستمر منذ 2014.

 

واتّهمت الولايات المتحدة روسيا مجددًا اليوم الأربعاء بمواصلة "التصعيد" عند الحدود مع أوكرانيا، وحذّرتها مرة جديدة من مغبة "أي عدوان" ضد جارتها.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لوكالة فرانس برس إن "روسيا تواصل التصعيد ولم تتراجع عن تعزيز انتشارها العسكري" عند الحدود.


وشدد على أن واشنطن وحلفاءها يراقبون الأوضاع "عن كثب"، ويأتي ذلك في وقت أفادت ألمانيا برصد "تحركات عسكرية" جديدة من جهة روسيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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