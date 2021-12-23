«وول ستريت» تصعد بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية وتطورات مشجعة بشأن أوميكرون

صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بعد بيانات اقتصادية إيجابية وتطورات مشجعة بشأن شدة متحور أوميكرون لفيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وسجلت بورصة وول ستريت مكاسب لثاني جلسة على التوالي مع تصاعد التقلبات في الشهر الأخير من 2021 في أعقاب وصول أوميكرون في نهاية عام قوي للأسهم.

وقالت مسؤولة، إن منظمة الصحة العالمية ليس لديها حتى الآن معلومات كافية عن متحور أوميكرون لتقول إنه أشد خطورة من متحور دلتا.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندر اند بورز 500 جلسة التداول مرتفعًا 47.50 نقطة، أو 1.02 بالمئة، إلى 4696.73 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 180.81 نقطة، أو 1.18 بالمئة، ليغلق عند 15521.89 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا 262.58 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 35755.28 نقطة.

وقفزت أسهم تسلا أكثر من سبعة بالمئة وهو ما أعطى دفعة للمؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك، وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لعملاق صناعة السيارات الكهربائية، إنه باع "قدرًا كافيًا من الأسهم" في أعقاب بضعة أسابيع من مبيعات لأسهمه في الشركة.

وارتفع الدولار بشكل حاد بشكل مبدئي بعد الاجتماع وتداول عند أعلى مستوى له عند 96.89 "أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020" واستمر التداول ضمن هذا النطاق حتى بداية المؤتمر الصحفي.

ولكنه عكس مكاسبه ليخسر أكثر من المكاسب بحلول الوقت الذي اختتم فيه باول مؤتمره الصحفي، منهيًا اليوم على انخفاض، حيث قلل باول من اللهجة التشديدية في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وواصل الدولار خسائره خلال جلسة الخميس، ثم ارتفع مرة أخرى يوم الجمعة حيث ازدادت المخاوف بشأن متحور أوميكرون، مع استيعاب المشاركين في السوق لنتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.