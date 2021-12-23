فى «الكريسماس».. مصر من الوجهات السياحية الأكثر طلبا لدى الروس

تعتبر مصر من الوجهات المفضلة للسياح الروس، لاسيما خلال فترة نهاية العام والعطلات، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وطبقا للوكالة الروسية: فإن كلا من، مصر وكوبا وجمهورية الدومينيكان وجزر المالديف ومن بين الوجهات الأكثر شعبية عندما يرغب الروس في قضاء عطلات نهاية العام.

وتابعت الوكالة: بانت هذه الوجهات السياحية الأكثر طلبا من قبل السياح الروس في الفترة من نهاية ديسمبر إلى 10 يناير.

من جانبها قالت وكالة السفر الروسية الشهيرة "روماس تورز": "يختار الروس وجهاتهم السياحة وفقا لعدة معايير منها المناخ الدافي والمشمس فضلا عن البحر ومياهه".

وفي سياق متصل، رشح موقع "هوستل تو" الإسباني، مصر وجهة سياحية مناسبة لقضاء الكريسماس.

وقال الموقع الإسباني، إن مصر تأسرك بجمالها الأخاذ وتراثها وتاريخها الغني فهي أصل الحضارة في العالم.

وتابع: السفر إلى مصر يعني الدخول في متاهة من الألغاز حيث الكنوز والأسرار الفرعونية الكثيرة، وتعد الرحلة البحرية على نهر النيل في الأقصر وأسوان هي الوسيلة الأفضل للتعرف على جمال مصر، وثرواتها الغنية فضلا عن زيارة مدينة القاهرة الأثرية.

وتابع الموقع أن زيارة مدينة الأقصر أمر لابد من القيام به ووصف الموقع مدينة الأقصر بالمدينة المليئة بالآثار العظيمة، حيث معابد الأقصر والكرنك، ووادي الملوك، ومعبد الملكة حتشبسوت، وتمثال ممنون، ومعبد الإله حورس وكوم أمبو.

كما وصف الموقع مدينة أسوان بالمدينة الساحرة، حيث معبد أبو سمبل ومعابدها المخصصة لرمسيس الثاني ونفرتاري، أحد أروع المباني التي تجسد العديد من القصص الفرعونية.

وعن مدينة القاهرة قال الموقع: "القاهرة المهيبة، تعتبر أكبر مدينة في أفريقيا، والتي تأسر القلوب بثروتها الأثرية، حيث أهرامات الجيزة الشهيرة وأبو الهول وأيضًا مقبرة سقارة وممفيس".

كما رشحت مجلة "لاتيتيود لايف" الإيطالية، ذائعة الصيت، مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية لقضاء إجازة نهاية العام الحالي وبدء العام الجديد، رغم توقعات باكتمال الحجوزات في جميع فنادق المدينة الساحرة.