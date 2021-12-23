الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تسجل 100 ألف إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» خلال 24 ساعة

إسبانيا
إسبانيا

تتفشّى المتحوّر أوميكرون الشديد العدوى بسرعة فائقة في أوروبا، حيث أعادت إسبانيا الأربعاء فرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن غير المغلقة، فيما أعلنت المملكة المتحدة تسجيل أكثر من 106 آلاف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في حصيلة قياسية.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,368,777 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسميًا.

وأوروبا هي المنطقة التي تسجل حاليًا أكبر عدد من الإصابات في العالم بلغت 2,870,947 حالة خلال الأيام السبعة الأخيرة (60% من الحصيلة العالمية الإجمالية)، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا (1,108,580 إصابة، 23%).

وإزاء طفرة الإصابات هذه، قرّرت إسبانيا التي سجّلت  حصيلة قياسية للإصابات بلغت 49823 حالة جديدة في 24 ساعة نحو نصفها بالمتحوّرة أوميكرون، إعادة فرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن غير المغلقة.

ومن المفترض أن تصادق الحكومة في جلسة طارئة تعقدها الخميس على قرار يجعل وضع الكمامات في الأماكن غير المغلقة إلزاميا في فترة عيد الميلاد التي غالبا ما تشهد تجمّعات كبيرة.

بدورها سجّلت المملكة المتحدة حصيلة قياسية جديدة للإصابات تخطّت للمرة الأولى الأربعاء عتبة مئة ألف حالة جديدة في اليوم (106.122 أكثر من نصفها بالمتحورة أوميكرون).

وبريطانيا من أكثر دول العالم تضررًا من الفيروس لجهة الوفيات مع أكثر من 147.500 وفاة، بينها 140 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وتسعى إلى تسريع حملة التلقيح على أراضيها، ويوميًا تقدّم نحو مليون جرعة معزّزة للمناعة.

وكانت اسكتلندا قد ألغت  احتفالات العام الجديد، بدورها شدّدت ويلز قيود احتواء الجائحة وبات الحد الأقصى للتجمّعات في الأماكن غير المغلقة 50 شخصًا، وفي الأماكن المغلقة 30، مع قيود مشدّدة في دور السينما والحانات والمطاعم.

حذّرت الحكومة الفرنسية من أن "أوميكرون" تتفشى بسرعة كبيرة في فرنسا، ومن أنها قد تصبح المتحوّرة المهيمنة في البلاد، ودعت إلى تعزيز العمل من المنزل.

وتوقع وزير الصحة الفرنسي، الأربعاء أن يتجاوز عدد الإصابات اليومية في فرنسا بنهاية الشهر الحالي المئة ألف حالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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