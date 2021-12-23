بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة غرفة الاستثمار العقارى

أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتعيين كل من المهندس عمرو إسماعيل محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن فيو” للاستثمار العقاري، والمهندس أحمد طه فهمى منصور الرئيس التنفيذي لشركة “كاسيل” للتطوير العمرانى، ومحمد جاسر ناصف حسن بهجت الرئيس التنفيذي لشركة “مدار” للاستثمار العقاري، أعضاءً في مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

وأجريت انتخابات غرفة التطوير العقاري في 3 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز المهندس طارق شكري، ممثلا لشركة عربية القابضة، والمهندس أمجد حسنين عن شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، والمهندس محمد المنشاوي عن شركة إعمار مصر، وعبير عصام عن شركة عمار العقارية، وذلك عن المنشأة الكبيرة، وفاز هاني العسال عن شركة مصر إيطاليا العقارية، وطارق الجمال عن شركة ريدكون للتعمير، وباسل شعيرة عن شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية ومحمد البستاني عن شركة البستاني للاستثمار العقاري، وذلك عن المنشأة المتوسطة.

كما فاز محمد راشد عن شركة مصر إيطاليا العقارية، وأحمد رضا عن شركة عربية بلو سكاي للتنمية السياحية، وياسر حلمي عن بناة مصر، ووائل رمضان عن شركة سنترو للاستثمار العقاري، وذلك عن المنشأة الصغيرة.

ويجتمع مجلس إدارة الغرفة غدًا، وذلك لانتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب، وممثل للغرفة بمجلس إدارة الاتحاد، وذلك بالاقتراع السري وفقا للإجراءات المقررة قانونًا.