البحرين تتضامن مع ماليزيا إثر الفيضانات

أعربت البحرين، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب ماليزيا حكومةً وشعبًا جراء الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات، والتي أدت إلى وفاة وجرح أعداد كبيرة من السكان، وتسببت في خسائر بالممتلكات.



وعبرت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا ولحكومة وشعب ماليزيا الصديقة، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وكانت السلطات الماليزية أعلنت، الاثنين الماضي، عن ارتفاع عدد ضحايا أسوأ فيضانات تشهدها ماليزيا منذ سنوات إلى 14 قتيلًا، وأكثر من 65 ألف نازح، موضحة أنه من بينهم 8 في سيلانجور، و6 في ولاية باهانج (شرق).



وتشهد ماليزيا فيضانات سنوية خلال موسم الأمطار في الفترة من أكتوبر وحتى شهر مارس، لكن الفيضانات التي ضربتها الجمعة الماضية أدت إلى زيادة الضغط على أجهزة الطوارئ.

وكان ارتفع الثلاثاء عدد ضحايا أسوأ فيضانات تشهدها ماليزيا منذ سنوات إلى 14 قتيلًا وأكثر من سبعين ألف نازح، فيما وزّع الجيش الطعام بالقوارب على الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين في منازلهم.

وتسببت الأمطار الغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بفيضانات في العديد من البلدات والقرى ما أدى إلى قطع الطرق الرئيسية.

وسيلانجور أغنى ولايات البلاد، وتضم أكبر عدد من السكان وتحيط بالعاصمة كوالالمبور، هي الأكثر تضررًا بالفيضانات.

وكانت أجزاء من عاصمة الولاية شاه عالم ما زالت مغمورة بالمياه الثلاثاء بينما يقوم جنود في قوارب بتوزيع طعام على الأشخاص الذين حوصروا في منازلهم، والموجودين في الملاجئ الحكومية.