الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا بالدول العربية: ارتفاع الإصابات بلبنان وانخفاضها بالجزائر

كورونا بالدول العربية
كورونا بالدول العربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، مساء الأربعاء، ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في لبنان مقارنة بما تم تسجيله أمس، وانخفاضها في الجزائر، فيما لم تسجل الكويت أية وفيات متعلقة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.


ففي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1922 إصابة جديدة ، ليصل الإجمالي إلى 705 آلاف و477 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بإجمالي 8 آلاف و980 حالة، وبلغ العدد الكلي لحالات الشفاء 651 ألفا و330 حالة.
 

وفي المقابل، انخفضت الإصابات في الجزائر حيث سجلت وزارة الصحة، 285 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 215 ألفا و430 حالة، كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بإجمالي 6 آلاف و205 حالات، وتماثل 196 شخصا للشفاء بإجمالي 148 ألفا و217 حالة.


وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 143 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 414 ألفا و413 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة ليصل الإجمالي إلى 411 ألفا و178 حالة بنسبة 99.22%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2466 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالمي
شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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