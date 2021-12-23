الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: أكثر من 67 ألفًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا

المغرب
المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تلقي 67653 شخصًا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة مليوني و533 ألفًا و514 شخصًا.

وذكر بيان الصحة المغربية، أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى بلغ 24 مليونًا و513 ألفًا و189 شخصًا حتى اليوم، وبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية 22 مليونًا و856 ألفًا و382 شخصًا.

وأضاف البيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تلقى 5424 شخصًا الجرعة الأولى، فيما تلقى 10 آلاف و488 شخصًا الجرعة الثانية.
وتسلم  المغرب  أكثر من63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

وكانت أصدرت الحكومة المغربية، مساء اليوم، قرارا بإلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية.

كما فرضت الحكومة المغربية حظر تجول ليلة رأس السنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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