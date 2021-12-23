الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا: 57 إصابة جديدة بكورونا

موريتانيا
موريتانيا

 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات 40 ألفا و239 حالة.


وذكرت الوزارة - في بيان - أنه جرى تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس؛ ليسجل إجمالي الوفيات في البلاد 859 حالة، في حين سجلت حالات الشفاء خلال 24 ساعة، 33 حالة شفاء، لترتفع حصيلة حالات التعافي 38 ألفا و858 حالة.
 

وتسلمت الحكومة الموريتانية  مليون جرعة من لقاح سينوفارم، مقدمة من حكومة الصين، في إطار التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

 

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - في بيانها - أن وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف تسلم بمطار "نواكشوط أم تونسي" الدولي من السفير الصيني لدى موريتانيا "لي بايجين" دفعة رابعة من لقاح كوفيد19، وتلبغ مليون جرعة، وذلك بعد ثلاث دفعات سابقة من لقاح سينوفارم وردت من الصين، بلغت في مجملها 530 ألف جرعة.

 

وتقول الحكومة الموريتانية إنها حصلت على ما مجموعه أكثر من ثلاثة ملايين جرعة؛ مما يسهم في توسيع دائرة المتطعين.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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