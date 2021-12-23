الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر.. سقوط جديد للإخوان فى الانتخابات المحلية

انتخابات الجزائر
انتخابات الجزائر

تصدر حزب جبهة التحرير الوطني، أحد أكبر وأقدم القوى السياسية في الجزائر، نتائج الانتخابات المحلية الجزائرية التي جرت في ٢٧ نوفمبر الماضي، وذلك وفقا للنتائج النهائية التي أعلن عنها، مساء الأربعاء، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده لعرض نتائج هذه الانتخابات، أنه فيما يتعلق بالانتخابات البلدية، تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من تحقيق الريادة بـ5978 مقعدا، حيث فاز بـ 124 بلدية بالأغلبية المطلقة عبر 42 ولاية، بينما فاز بـ 522 بلدية بالأغلبية النسبية عبر 55 ولاية.

وتحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي (حزب سياسي تأسس في عام ١٩٩٧) على 4584 مقعدا، حيث فاز بـ58 بلدية عبر 27 ولاية بالإغلبية المطلقة، و331 بلدية عبر 47 ولاية بالأغلبية النسبية.

وجاء حزب جبهة المستقبل (تيار الوسط وتأسس عام ٢٠١٢) ثالثا بحصوله على 3262 مقعدا، حيث فاز بـ 34 بلدية عبر 18 ولاية بالأغلبية المطلقة، و228 بلدية عبر 44 ولاية بالأغلبية النسبية.

كما حصلت حركة مجتمع السلم (الذراع السياسية للإخوان) على 1820 مقعدا، بينما تحصلت جبهة القوى الاشتراكية على 898 مقعدا.

أما فيما يتعلق بالانتخابات الولائية، تحصل حزب جبهة التحرير الوطني أيضا على المرتبة الأولى ب 471 مقعدا ، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب366 مقعدا، ثم جبهة المستقبل في المركز الثالث ب304 مقاعد، وحزب حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة ب٢٣٩ مقعدا، ثم القوائم المستقلة ب 100 مقعد.

يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني هو أحد أكبر الأحزاب السياسية، وظل من أكبر القوى الحزبية على الساحة السياسية من حيث التمثيل في المجالس المنتخبة.

وتعد هذه الانتخابات الاستحقاق الأخير في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية عقب استحقاق الانتخابات التشريعية التي انعقدت في ١٢ يونيو الماضي.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

بلينكن يعلن تصنيف شخصين تابعين للقاعدة بالبرازيل كإرهابيين دوليين

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

إسبانيا تسجل 100 ألف إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» خلال 24 ساعة

أمطار غزيرة وموجة برد شديد تضرب شمال سيناء

الجزائر.. سقوط جديد للإخوان فى الانتخابات المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى