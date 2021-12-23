الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع جديد فى أعداد إصابات كورونا بتونس

إصابات كورونا بتونس
إصابات كورونا بتونس

 أفادت وزارة الصحة التونسية بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و491 حالة.


وأضافت الوزارة -في بيان صادر عنها، مساء الأربعاء - أنه تم تسجيل 347 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 721 ألفا و797 شخصا، مشيرة إلى تعافي 147 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 694 ألفا و517 شخصا.


ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 243 شخصا.


 وبدأت السلطات التونسية بإلزام المواطنين بإبراز الجواز الصحي الذي يثبت استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا في الأماكن العامة والخاصة وأماكن العمل.
 

ويبدأ تطبيق هذا الإجراء بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في وقت سابق لمنع تفشي موجة جديدة من الجائحة بجانب تدابير أخرى مشددة في المطارات والمعابر والحدود.
 

ويطال هذا الإجراء المؤسسات العمومية والخاصة والمقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية.
 

ويتعين على كل شخص تجاوز سن 18 عاما إبراز الجواز الصحي، وطالبت السلطات الصحية من الأماكن المعنية تشديد المراقبة لفرض تطبيق الإجراء.
 

وقالت السلطات إنها ستمنح جوازات صحية للوافدين من الخارج أيضا الذين استكملوا التطعيم.
 

ويفرض المرسوم الرئاسي تعليق العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص؛ لحين تقديم جواز التطعيم وخصم مدة التعليق من الأجور.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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