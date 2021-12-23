الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار غزيرة وموجة برد شديد تضرب شمال سيناء

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

تتعرض محافظة شمال سيناء حاليًا لأمطار غزيرة مصحوبة برياح وموجة برد شديد، مع استمرار الطقس والظروف الجوية السيئة التي تسود المحافظة، مما أثر على مظاهر الحياة العامة وأدى إلى توقف مياه الأمطار في أماكن عديدة وأثر على الحركة التجارية والأسواق، وبدت الشوارع والأسواق شبه خالية من المواطنين.

وتشهد الطرق والشوارع حذرًا شديدًا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.
من جانبها، تواصل غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة اتصالاتها بغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، علاوة على الأرصاد الجوية لمتابعة التطورات أولًا بأول، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ومما يذكر أن محافظة شمال سيناء تعرضت خلال الأيام الماضية لسقوط أمطار متقطعة مصحوبة برياح شديدة وموجة برد قارص وانخفاض كبير فى درجات الحرارة.

وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد أعلن في وقت سابق عن رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس نهار صباح الخميس، مائلًا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

ومن المتوقع أن يشهد طقس شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 50%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20%) على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ورياح على مناطق من وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر والنصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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