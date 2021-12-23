ارتفاع سعر اليورو اليوم الخميس

سجل سعر اليورو، اليوم الخميس، الموافق 23-12-2021 ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصرى لدى البنوك المصرية، فيما عدا بنك الإسكندرية والبنك التجارى الدولى، وذلك بنهاية تعاملات الأسبوع الجارى، وسط استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو اليوم الخميس 23-12-2021

وتراوح متوسط سعر اليورو بين 17.61 جنيه و 17.70 جنيه للشراء وبين 17.79 لـ 17.81 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية أقل سعر اليورو للشراء الذى تراجع من17.877 جنيه لـ 17.616 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع من 17.766 جنيه لـ 17.814 جنيه، كما تراجع سعر الشراء لدى البنك التجارى الدولى من 17.6551 جنيه لـ 17.641 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع من 17.812 جنيه لـ 17.824 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.6817 جنيه لـ 17.7068 جنيه، ومن 17.7962 جنيه لـ 17.8230 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.6325 جنيه لـ 17.6185 جنيه، وارتفع من 17.7893 جنيه لـ 17.7972 للبيع، وتراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.6325 جنيه لـ 17.618 جنيه للشراء، وارتفع من 17.7893 جنيه لـ 17.797 جنيه للبيع.

وشهد سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلى ارتفاع من 17.6153 جنيه لـ 17.618 جنيه للشراء، ومن 17.7893 جنيه لـ 17.808 جنيه للبيع، وارتفع سعر شراء اليورو "تحويل" من 17.6153 جنيه لـ 17.6185 جنيه، ومن 17.7893 جنيه لـ 17.8082 جنيه.

يشار إلى أن مسئولي البنك المركزى الأوروبى توقعوا تراجح بقاء أزمة التضخم العالمية لأمد أطول فى ظل تسجيل إصابات متزايدة ببلدان القارة الأوروبية بمتحور فيروس كورونا المستجد أوميكرون، على أن يسجل معدل التضخم 1.8 % خلال عامي 2023 و2024 مع اقتصاد منطقة اليورو وتحسن سوق العمل.