خالد رؤوف: جائزة حمد جاءت تقديرا لمجمل ترجماتى

تحصل الكاتب والمترجم الأكاديمي دكتور خالد رؤوف على جائزة الشيخ حمد في مجال الترجمة فرغ اللغات الفرعية فئة "الإنجاز في الترجمة فئة (اللغة اليونانية الحديثة)ــ عن اليونانية إلى العربية.

وفي تصريح له لـ"الدستور"، أعرب المترجم خالد رءووف عن سعادته بتحصله على جائزة الشيخ حمد في مجال الترجمة من اليونانية، وقال: "سعيد بالجائزة لأنها جاءت عن مجمل الأعمال، وهذا نوع من التقدير على المجهود الكلي، عايز أقول تكليل لأن ده مفروض يكون في نهاية المشوار اللي أنا بعتقد إني لسة في البداية من غير مبالغة، عندي خبرة كويسة أكيد بس مع كل كتاب ببتدي فيه من أول وجديد".

وتابع: " أشعر بامتنان عميق لكل الكُتّاب والشعراء والمترجمين الملهمين في كل اللغات من البداية وإلى الأبد... مدين أنا بعرفان كبير للحضارة والثقافة واللغة والأدب اليوناني منذ هوميروس إلى كفافيس وريتسوس وذيميترياذيس وكل من قرأت له وترجمت وسوف أترجم لهم".

وخالد رؤوف أكاديمي ومترجم مصري، ترجم من اليونانية قرابة عشرين كتابًا، من بينها: "ألكسيس زوربا، سيرته وحياته" لـ نيكوس كازانتزاكيس، و"في شوارع القاهرة: نزهة مع نجيب محفوظ" و"أصوات سكندرية" لـ بيرسا كوموتسي، و"التحوّل" و"أموت وطناً" لـ ذيميتريس ذيميترياذيس، و"قيامة مايكل جاكسون" لـ ذيميتريس سوتاكيس و"جيرانُ العالَم" (مختارات من شعر يانيس ريتسوس).

وتعد رواية "أموت وطنا" لذيمتريس ذيمترياذيس أحد أبرز ترجمات المترجم والأكاديمي خالد رؤوف، خاصة أنها للكاتب ديميتريس ديميترياديس (1944) روائي وكاتب مسرحي ومترجم يوناني، ولد في سالونيك في عام 1944.

في عام 1963، حصل على منحة دراسية من الدولة البلجيكية، ودرس المسرح والسينما في بروكسل في المعهد الوطني للفنون الأدائية، في عام 1968، قدم باتريس شيرو أول مسرحية له، "ثمن تمرد السوق السوداء" (1965-1966)، في باريس في مسرح كومونة أوبرفيلييه.

بعد عودته إلى اليونان في عام 1971، شارك مهنيًا في الترجمة، ترجم: "جان جينيه، جان بول سارتر، موريس بلانشو".