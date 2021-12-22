الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تخصيص خط ساخن لمتابعة أعمال النظافة بشوارع وأحياء مدينة 6 أكتوبر

نظافة أحياء مدينة
نظافة أحياء مدينة 6 أكتوبر

كلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إدارة النظافة والإشغالات وغيرها من الإدارات المعنية بجهاز المدينة، بضرورة  الاهتمام بمنظومة النظافة وعمل ورديات بشكل مستمر لرفع القمامة وتنظيف الشوارع. 

وطالب النجار، سكان المدينة بكافة الأحياء والمناطق بعدم إلقاء القمامة خارج الصناديق المخصصة لذلك، مضيفًا أنه فى حالة وجود شكاوى يرجى التواصل مع الخط الساخن 15100 ، مؤكدًا أن الخدمة متاحة طوال 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع.

وشدد عادل النجار، على الشركات المنفذة سرعة إنجاز الأعمال وتطبيق نظام الفترتين صباحية ومسائية للاهتمام بأعمال النظافة بشكل مستمر وحراسة المسطحات الخضراء والقيام بأعمال رش الأحياء حفاظًا على المواطنين من الحشرات.

عادل النجار يخصص ساخن لمتابعة أعمال نظاف شوارع واحياء 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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