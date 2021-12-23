الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتاة «قادرون باختلاف» تقدم أغنية مع فرقة الموسيقى العربية فى احتفالات بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

منحت فرقة بورسعيد للموسيقي العربية بمحافظة بورسعيد الفرصة لأحد الفتيات من قادرون باختلاف من ذوي الهمم، بتقديم أغنية ضمن الفنانين، وذلك خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

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ونوه رجب الشاذلي، مدير الفرقة، إلى أن الاستجابة للفتاة جاء بناءًا على مطلبها، وطالب الجماهير بقبول الصوت وتشجيع الفتاة، وقدمت الفتاة أغنية أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، وحرص الجماهير على تشجيع الفتاة والتي قدمت الأغنية بشكل لفت انتباه الجماهير.

 

وافتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، معرض "لمسات بورسعيدية" وذلك بقصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي -عيد النصر- في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

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وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة التي ضمت لوحات فنية لنخبة متميزة من فناني بورسعيد، مشيدًا بما تضمنه المعرض من أعمال فنية تتواكب مع ما تشهده بورسعيد من حراك فني وثقافي وأدبي بالتزامن مع كونها عاصمة للثقافة المصرية.

ومن المنتظر أن يضع محافظ بورسعيد ومدير الأمن وممثل الجيش الثاني الميداني، إكليل من الزهور، غدًا الخميس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء، يعقبه إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي، ثم افتتاح بطولة السباحة بالمدينة الرياضية.

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وفي شأن آخر، جلس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، بجوار أسر أبطال العدوان الثلاثي، خلال احتفالية فرقة الموسيقى العربية بمسرح قصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

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ورفض محافظ بورسعيد الجلوس على المقعد المخصص له، معربًا عن فخره بالجلوس بجانب أسر من رفعوا اسم بورسعيد عاليًا، وكتبوا بحروف من نور اسم بورسعيد في العالم كله، مؤكدًا على أن أهل بورسعيد فخورين أنهم أحفاد 59.

ومن المنتظر أن يضع محافظ بورسعيد ومدير الأمن وممثل الجيش الثاني الميداني، إكليل من الزهور، غدًا الخميس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء، يعقبه إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي، ثم افتتاح بطولة السباحة بالمدينة الرياضية.

على غدا المقاومة خلال اليوم ذكرى الرى فتاة الفنانين

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وائل لطفي

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