عادل الغضبان يفتتح معرض «لمسات بورسعيدية» (صور)

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، معرض "لمسات بورسعيدية" بقصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة التي ضمت لوحات فنية لنخبة متميزة من فناني بورسعيد، مشيدًا بما تضمنه من أعمال فنية تتواكب مع ما تشهده بورسعيد من حراك فني وثقافي وأدبي بالتزامن مع كونها عاصمة للثقافة المصرية.

IMG-20211222-WA0103

IMG-20211222-WA0266