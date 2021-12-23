حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 23 ديسمبر 2021

قدم خبراء علم الفلك بموقع"hindustantimes" حظك اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحوت: يوم استثنائي

يعيش مولود برج الحوت، يوم جيد، سواء على المستوى المهني والعاطفي أيضا، لذا فاليوم جيد من أجل مصارحة شريك حياتك.

اليوم ولائك الشديد لشريكك قد يثير مشاكل؛ ولكن تبدو الجوانب الأخرى من يومك غير عادية وقابلة للمرح والسعادة.

يمكنك بسهولة تحديد الدوافع والنوايا الحقيقية للشخص، وقد يبدو الحوت ناعمًا، لكن الحقيقي يكون قويًا وذكيًا للغاية، فليس من الجيد التقليل من شأنك.

برج الدلو: اعمل بجد واستمر في التركيز

قد يكون يومك ممتعًا من خلال قضاءه مع زملائك في المكتب، ولكن تجنب الدخول في أي صفقة أو أمر عقاري.

يعتبر مولود برج الدلو من أفضل الأشخاص الذين قد تصادفه في الكون بأسره، حيث يجب عليهم التأكد من أنك تدفع ثمنها، فاليوم قد ينجح أولئك الذين يعملون في تجارة التجزئة في توسيع قاعدة المستهلكين بشكل كبير.

برج الجدي: فكر قبل أن تأخذ قرار

لا شيء يمكن أن يسوء في حياتك المهنية اليوم، ومع ذلك فمن المستحسن عدم اتخاذ أي من القرارات الرئيسية المتعلقة بحياتك المهنية اليوم.

يقول الناس إن الأسرة هي العمود الفقري الذي يدعم الرجل للوقوف على قدميه، فاليوم قد تدرك نفس الشيء، فقد تحتاج إلى شخص يدفعك ويحفزك للوصول إلى أهدافك.

برج القوس: الرومانسية في القمة

يجب أن يتأكد مواليد برج القوس من عدم توقيعك على أي صفقات عقارية لأنها قد تكون غير محظوظة بالنسبة لك.

اليوم قد تقضي يومك مع عائلتك بشكل مرض، فقد يُتوقع منك المساعدة في رفع بعض الأشياء الثقيلة أثناء نقل منزل صديقك.

برج العقرب: عائلتك بحاجة إليك

قد تسمع اليوم بعض الشكاوى من أفراد عائلتك لأنك تعمل بجد ولا تقضي الكثير من الوقت معهم، حاول تعزيز التواصل والثقة المتبادلة. قد يساعدك كمرهم للتخلص من الألم.

اليوم قد تشعر بالحرية والنور، فقد تصل لياقتك وصحتك إلى هدفك، وتجد نفسك تتبع الألياف الغنية على الأطعمة السريعة.

برج الميزان: يوم مناسب

اليوم قد لا تعمل جبهتك المالية بهذه الروعة، حيث يمكن جمع مقدار ضئيل من النقود بجهد كبير، لكن ابتهج الأيام الجيدة ستأتي.

وقد ترغب في الاستمتاع بيومك على أكمل وجه مع أحبائك، بسبب عقلك النشط وروح الدعابة الجيدة، فمن المحتمل أن يكون هذا اليوم مرضيًا على الصعيد المحلي.

برج العذراء: تجنب السفر

يُنصح بتجنب السفر إلى أماكن بعيدة، فقد تجذب المشاريع الجديدة الثروة لتتسلق السماء، ارتدِ أفضل ملابسك لأن الليل سيكون ملكًا لك ولحبيبك.

قد تخطط الأسرة لإقامة حفلة لدمج مزاجك في مزاج جيد، وقد تحميك العائلة الحقيقية من كل مشكلة، حيث تزيد المحادثة الودية والواضحة من روابط الحب بين جميع أفراد الأسرة.

برج الأسد: حافظ على صحتك

احبس أنفاسك؛ قد تصل أيامك المحظوظة، فإنه الوقت المناسب للحفاظ على صحتك من خلال ممارسة الألعاب الرياضية.

قد يستثمر والدك مبلغًا ضخمًا لدعمك في عملك، وقد تكتسب شهرة جيدة بأهدافك الناجحة، حيث تمدحك عائلتك على موهبتك الرائعة.

برج السرطان: اليوم يومك

يبدو اليوم يومًا جيدًا بالنسبة لك أيها السرطان، حيث يمكن استخدام حفنة من النقود من أجل تلبية متطلبات عائلتك.

قد لا يتفاعل أفراد عائلتك بشكل صحيح اليوم، وقد يؤدي إلى سوء تفاهم قد يؤدي إلى وجع حياتك، ولا داعي للقلق، فقد تتفهم عائلتك وجهة نظرك قريبًا جدًا.

برج الثور: يحتاج والداك إلى دعمك

قد لا يكون والداك في حالة مزاجية جيدة اليوم، لذا يجب أن تكون حذرًا قبل مناقشة أي موضوع مرهق قد يجعل رباطك غير مستقر.

اليوم، يبدو أن صحتك جيدة، فقد تتمكن من ممارسة الرياضة لفترة أطول من الوقت، حافظ على دافعك لأسلوب حياة صحي.

برج الحمل: الصحة ليست جيدة

اليوم ، قد يدرك الصغار أخطائهم بسبب سوء سلوكهم وقد يعتذرون من أجل التخلص من مشاعرهم القاسية. قد تحصل على قضاء لحظة عائلية سعيدة على الرغم من جدولهم المزدحم.

قد تبدو صحتك اليوم مرضية بالنسبة لك، فقد تتمكن من إكمال التمرين في الوقت المحدد، لذا استمر في الحفاظ على نظامك الغذائي الصحي للتحسن كثيرًا يومًا ما.