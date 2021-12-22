الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إضاءة مبنى الديوان العام فى بورسعيد باللون الأحمر

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

أضاءت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، مبنى الديوان العام للمحافظة باللون الأحمر، احتفالا بالذكرى الـ 65 للعيد القومي للمحافظة “عيد النصر” والتى تعبر عن بسالة أبناء مصر فى الدفاع عن الوطن وفداء أراضيه بكل غال وثمين.

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وتتواصل احتفالات محافظة بورسعيد بهذه الذكرى التي تعيد للأذهان رحيل جنود الاحتلال عن أرض بورسعيد والانتصار على العدوان الثلاثى، هذا اليوم الذى أثبت بسالة أهالى بورسعيد، وتضحيتهم من أجل مصر.

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وفي سياق آخر، حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء على حضور حفل للموسيقي العربية، والذي أقيم بقصر ثقافة بورسعيد، احتفالًا بالذكري 65 لعيد بورسعيد القومي، والإنتصار علي العدوان الثلاثي. 

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وكرم اللواء عادل الغضبان أسر أبطال 56 والبطل الفدائي أحمد هلال، والذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وقدموا تضحيات كبيرة من أجل أن تقهر بورسعيد ثلاث دول عظمي، كانت تظن أنها تستطيع من خلال بورسعيد أن تحتل مصر. 

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وأشاد اللواء عادل الغضبان بأسر الأبطال، مؤكدًا أنهم مثال للتضحية والفداء دون مقابل، مشيرًا إلي انه تولي منصبه قبل 6 سنوات، ولم يتقدم خلالهم أي من أسر الأبطال بمطلب شخصي، قائلًا إللي أتربي علي العطاء عمر ما يكون ليه مطلب. 

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موسيقى خالد بيرة عظمى كريم هلال مصري بطل رحيل محافظ عادل

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