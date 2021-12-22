الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«المجاز».. كتاب جديد للدكتور محروس بريك عن دار خطوط وظلال

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار خطوط وظلال كتاب "المجاز.. رؤية جديدة للتآلف النحوي بين المفردات المتنافرة" للدكتور محروس بريك، ولوحة الغلاف جاءت للفنان التشكيلي التونسي نجا المهداوي.

ويقول الدكتور محروس بريك عن الكتاب: "يؤكد هذا الكتاب أن النحو بعلاقاته عنصر (بنَاءٍ)، له دور رئيسٌ في تشكيل المجاز بالربط بين المفردات المتنافرة، في الوقت الذي تُحطَّم فيه العلاقات الدلالية والمنطقية التي لو اعتبرها الشاعر لأصبحت عنصرَ (هدمٍ)؛ لأنها لا تجيز اجتماع المفردات المتباعدةِ الدلالة، بَلْه المتناقضة؛ ومن ثَمَّ فالنحو هو الذي يصنع المجاز، وهو سرّ إبداع مثل تلك المجازات الجديدة؛ ومن ثَمَّ تنتفي فكرة إقامة القرينة المبنية على النظر إلى المجاز بوصفه فرعًا عن الحقيقة، وتلك قضية إن صدقت على المجازات المطروقة أو المباشرة فإنها لا تصدق على المجازات الإبداعية الشائعة في الشعر المعاصر والتي صاغها الشاعر بعيدًا عن شبح الحقيقة. 

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ويضيف في تصريح خاص لـ"الدستور":"إن أكثرَ المجازات الجديدة في الشعر المعاصر وفي بعض أشعار القدماء نحو أبي تمام مجازاتٌ تركيبية قائمة على العلاقات النحوية بين المفردات، وإذا كان في الإمكان تحديد السمات الانتقائية للمفردات في المجازات الإفرادية وعندئذٍ تكون (الجهة الجامعة) هي: (المشابهة، أو التلازم، أو إحدى علاقات المجاز المرسل) – فقد بات من العسير تحديد تلك السـمات الانتقائية للمفردات تحديدًا نهائيًّا في كثير من المجازات التركيبية، وعندئذٍ تكـون (الجـهة الجـامعة) هـي مجرد (منطق التداعي) النفسي أو العاطفي، أو (المفارقةَ الدلاليةَ) التي قد تصل إلى حد (مزج المتناقضات). وعندئذ يتبين مدى أثر التآلف النحوي بين المفردات المتنافرة في تشكيل تلك المجازات التركيبية في لحظة الإبداع وفي تأويلها أيضًا في أثناء عملية التلقي. ويستقرئ الكتاب الأنماط التركيبية للمجاز في الشعر العربي قديمه وحديثه، ويخصص فصلا كاملا للتطبيق على نصوص شعرية مكتملة في نصوص شعرية لكل من: تأبط شرًّا، ومحمود حسن إسماعيل، ومحمود درويش.

أما عن مؤلف فهو الدكتور محروس السيد بريك الأستاذ بجامعة القاهرة، صدر له العديد من الكتب منها "نظم القرآن: مباحث مهجورة في بلاغة القرآن الكريم"، دار كنوز المعرفة – الأردن – 2018م، "النحو والإبداع: رؤية نصية لتأويل الشعر العربي القديم"، عن دار النابغة 2014م، "قبل الشتات"، ديوان شعر عن دار البشير 2017م)، "المهاجر"، ديوان شعر عن دار البشير 2019، "بين منزلتين"، ديوان شعر عن دار إشراقة 2021.

بخلاف العديد من الكتب التي شارك فيها والأبحاث التي حكمها.

الدكتور محروس بريك كتاب المجاز دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع صدر حديثا الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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