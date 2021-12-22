عن دورها في «المماليك».. رانيا يوسف: «شخصيتى خارقة للتوقعات»

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “المماليك”، المقرر عرضه خلال السباق الدرامي القادم.

وقالت رانيا يوسف عن دورها في مسلسل" المماليك" خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء: “أجسد شخصية خارقة للتوقعات وهي لهند العباسي، حيث مرت بعدة مراحل نفسية من فتاة الفقر إلى الغنى”.

وتدور الأحداث حول سالم الصالحي الذي يجسد شخصيته بيومي فؤاد، التاجر الفاسد وأحد كبار المماليك، حتي هند التى تجسد دورها رانيا يوسف -الفتاة الجميلة الفقيرة- تحول مسار حياتها إلي دنيا الفساد فتصبح ضمن المماليك وتتوالى المفاجآت في طاحونة من العلاقات المتشابكة والمعقدة بين الحب والكره والانتقام و تظهر أسرار الشخصيات في إطار درامي قوي.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

مسلسل" المماليك"، يشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب رانيا يوسف منهم محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان و رامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.