الرجيم أم الرياضة.. أيهما أفضل لخسارة الوزن؟

من المعروف أن اتباع نظام غذائي أو ممارسة التمارين الرياضية بمفردك لن يمنحك صورة أحلامك في الحصول على جسم مثالي ورشيق، فدائمًا ما يذكرنا خبراء اللياقة مرارًا وتكرارًا أننا بحاجة إلى تناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام للتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على وزن مثالي.

ويتساءل البعض عما إذا كان تناول الطعام بشكل صحيح أو ممارسة الرياضة بانتظام يساهم بشكل أكبر في إنقاص الوزن أم لا؟ ففي السطور التالية يجيب الأطباء بموقع " Systematic Reviews" الطبي، على هذا السؤال الشائك.

حرق السعرات الحرارية أسهل من ممارسة الرياضة

عليك البدء بسؤال أيهما تشعر أنه يتطلب المزيد من وقتك الثمين وطاقتك، فالابتعاد عن شريحة من كعكة الشوكولاتة أو محاولة حرق كمية السعرات الحرارية الموجودة فيها في صالة الألعاب الرياضية لعدة ساعات؟، فمن الأسهل تفادي السعرات الحرارية الزائدة عن التخلص منها لاحقًا.

أشار الأطباء، إلى أنه ليس من السهل حقًا أن تقول لا لبعض الأطعمة المفضلة لديك والتي ترتبط بزيادة غير ضرورية في الوزن، ولكن في نهاية اليوم، فإن الامتناع عن تخريب نظامك الغذائي يكون خاليًا من المتاعب أكثر من المشي داخل صالة الألعاب أو ممارسة التماريين الرياضية الشاقة.

اتباع نظام غذائي مهم أكثر من الرياضة

أوضح الأطباء، أن الأفراد الذين يغيرون نظامهم الغذائي فقط يميلون إلى فقدان الوزن بشكل أفضل بكثير من أولئك الذين قاموا ببساطة بزيادة مقدار التمارين التي يمارسونها.

وجد الباحثون، أن المشاركين الذين قاموا بتعديل نظامهم الغذائي ولكنهم التزموا بنظام التمارين المنتظم تمتعوا بفقدان الوزن بشكل أفضل من المشاركين الذين زادوا من تكرار تمارينهم ولكنهم التزموا بنظامهم الغذائي غير الصحي.

كما اكتشف تحقيق علمي آخر، أن أولئك الذين حاولوا ببساطة زيادة نشاطهم البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا دون تعديل عاداتهم الغذائية كانوا أكثر عرضة لاكتساب أرطال زائدة.

يعتقد الخبراء أن ممارسة الرياضة يمكن أن تزيد من خطر زيادة الوزن حيث يتم استخدامها عادة كطريقة للغش عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، وبالنسبة للعديد من الأشخاص ، فإن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يعني أن لديهم فرصة لتناول ما يرغبون في تناوله لأن تمارين القلب والوزن يمكن أن تجعل تلك السعرات الحرارية الزائدة تختفي.

وإذا كنت ترغب في تحقيق فقدان الوزن والحفاظ على النتائج سليمة، يوصي خبراء اللياقة البدنية بشدة بتغيير نظامك الغذائي للأفضل والحصول في نفس الوقت على جرعتك المعتادة من التمارين الرياضية.