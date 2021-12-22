الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ومستشار الأمن القومى الأمريكى فى رام الله

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى مع مستشار الأمن القومى الأمريكى

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في رام الله.

وأطع الرئيس أبو مازن المسؤول الأمريكى على آخر التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الرئيس عباس ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، للبدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

ولفت الرئيس الفلسطينى إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العالقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العالقات.

من جانبه، نقل سوليفان، تحيات الرئيس الأمريكى جو بايدن للرئيس محمود عباس، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين، وأهمية العمل المشترك من قبل جميع الأطراف للمضي قدما لتحقيق السالم والاستقرار في المنطقة.

وحضر، اللقاء، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ ، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينه، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

الرئيس الفلسطيني مستشار الأمن القومي الأمريكي رام الله المستوطنين الإحتلال الإسرائيلي

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وائل لطفي

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