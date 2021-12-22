انتشار الخدمات لرفع الكثافات المرورية على كورنيش النيل بروض الفرج

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجد خدماتها المرورية، مساء اليوم، بعد كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل بمنطقة الساحل وروض الفرج، والتى تسببت فى حالة من التكدس المروري.

وتلقت عمليات شركة مياه الشرب بالقاهرة إخطارا من أجهزة الأمن يفيد بكسر ماسورة مياه بكورنيش النيل .

علي الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان البلاغ وتم التعامل الفوري مع البلاغ.

وتسبب تسرب المياه في إصابة طريق الكورنيش فى الاتجاه القادم من التحرير إلى مناطق شبرا والمظلات والمؤسسة، بالشلل المرورى.

وتم غلق محيط منطقة البلاغ لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح .