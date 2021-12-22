الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد وزارة السياحة اليوم.. اجتماعات للوزير وتنظيم رحلات توعوية للأطفال

خالد العنانى
خالد العنانى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار التقى بأعضاء الدورة الـ46 من المرشحين للعمل كملحقين عسكريين بالخارج وزوجاتهم، ضمن جهود القوات المسلحة للتوعية وزيادة المعرفة لدى المرشحين للعمل في مجال التمثيل الدبلوماسي العسكري، وتأهيلهم للعمل كملحقين عسكريين بالخارج، مثمنًا على الدور الهام الذي يقومون به لتحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج وتعريف العالم بحضارتها العريقة ومقوماتها السياحية المتميزة.

كما قدم وزير السياحة والآثار عرضًا تقديميًا، استعرض خلاله جهود الوزارة خلال الفترة الماضية ومنها في مجال الحفائر والاكتشافات الأثرية، ومشروعات ترميم الآثار، وتطوير وبناء المتاحف، واسترداد الآثار المهربة، وتطوير المناطق السياحية والأثرية في مصر.

https://www.dostor.org/3662970

كما أعلنت الوزارة عن تنظميها عددًا من الرحلات التوعوية للأطفال وطلاب المدارس لقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومتحف شرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتعريفهم بالمقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والحضارة المصرية العريقة، وتعد واحدة من سلسلة من الرحلات التوعوية التي يتم تنظيمها للأطفال في المرحلة العمرية من 8 إلى 14 سنة بدور الرعاية المختلفة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تنظيم هذه الرحلات لأكثر من 180 طفلا حتى الآن، من خلال سبع رحلات تم تنظيمها خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى ديسمبر الجاري.

https://www.dostor.org/3663070

بينما قامت الوزارة اليوم بإضاءة أهرامات الجيزة لمدة ساعة باللون الأزرق، وهو اللون الرسمي للأمم المتحدة، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف «UNICEF»، التي تعتبر إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في مجالات الطفولة والنشأ.

https://www.dostor.org/3663315
 

وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والآثار القوات المسلحة تحسين الصورة الذهنية رحلات التوعوية للأطفال أهرامات الجيزة الممتلكات الثقافية

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