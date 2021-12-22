الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: السيسي عازم على الارتقاء بمستوى المواطن برفع الأجور

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، تؤكد حرص الدولة علي تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق مفهوم حياة كريمة للمواطنين.

وأشار عمار إلى أن الرئيس السيسي عمل خلال السنوات الماضية على رفع الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه في عام 2014 إلى 2400 بدءًا من العام الجديد رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا علي مستوى العالم. 

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن زيادة الأجور ستساعد في زيادة الإنفاق والاستهلاك مما يدفع عجلة الاقتصاد، وتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث أن هذا القرار يأتي على غرار قرار مماثل في الولايات المتحدة الامريكية لتحفيز الاقتصاد وتجاوز أزمة كورونا، باقرارها حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات الجائحة وتضمنت الخطة تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 1400 دولار، وتمديد إعانات البطالة، وإعفاءات ضريبية، كأكبر خطة تحفيز اقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح «عمار»، أن الزيادات المقررة من شهر يناير المقبل ستراعى مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة بنسبة 7.5% من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على زيادة تتراوح بالأسواق المحلية وهو ما يزيد من الفرص للقطاع الخاص.

النائب حسن عمار لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية محافظات الصعيد

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العدالة التى طال انتظارها

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