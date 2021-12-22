الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب أحمد أبوهشيمة يشارك فى لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحرينى

النائب أحمد أبو هشيمة
النائب أحمد أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ

حضر اليوم النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اللقاء الذي جمع بين المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وفوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى والوفد المرافق لها.

من جانبه أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا للروابط التاريخية التى تربط البلدين على كافة المستويات.

وأكد  رئيس مجلس الشيوخ، أن  تطابق رؤى البلدين تجاه قضايا المنطقة إنما يعكس ما ارتقت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وهو ما يتطلب البناء عليه فى الفترة المقبلة باستمرار التنسيق والتشاور فى كل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


من جانبها، ثمنت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى هذا اللقاء، وعبرت عن جزيل شكرها وتقديرها علي حفاوة الاستقبال، وأشارت إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تُعد نموذجًا يُحتذى به فيما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية، مشيدة بالمواقف المصرية الداعمة والراسخة للبحرين والعالم العربي بأسره .


وأشادت رئيسة مجلس النواب البحريني بالإنجازات التي تحدث في مصر، قائلة "هنيئاً لمصر وشعبها بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حقق طفرات لا تعد ولا تحصي في مختلف المجالات، مشيرة إلي أننا لا ننسي فضل مصر علي البحرين، موضحة أن أول بعثة تعليمة أتت إلي البحرين كانت من جمهورية مصر العربية.

وفي نهاية اللقاء تبادل  المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الهدايا التذكارية مع رئيسة مجلس النواب البحريني، ثم قام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية.

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وائل لطفي

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