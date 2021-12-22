تموين كفر الشيخ: توصيل الغاز الطبيعي لـ25% من منازل المحافظة

قال المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، إن اللجنة الرباعية المشكلة من التموين والبترول هي المسؤولة عن تحديد زيادة متوسطات حصص إسطوانات البوتاجاز في المستودعات البوتاجاز خلال الموسم الشتوي والتي بدأت ذروتها في منتصف شهر ديسمبر الجاري وتستمر حتى منتصف فبراير المقبل.

وقال حبيب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن نسبة التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعي في المدن والمحافظة تراوحت ما بين 20 إلى 25 %، ونستهدف تعميم توصيل الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة لتقليل الضغط على استهلاك اسطوانات البوتاجاز.

وأضاف وكيل تموين بكفر الشيخ، أنه على الرغم من تقلبات الجو إلا أن ذلك لم يؤثر على وفرة اسطوانات البوتاجاز أو نقلها من مصانع التعبئة إلى المستودعات لتوزيعها على المواطنين بسعر الاسطوانة الواحدة 70 جنيها للاستخدامات المنزلية والاسطوانة الكبيرة للاستخدامات التجارية بـ 140 جنيهًا.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ أنه يتم توزيع اسطوانات البوتاجاز على شباب الخريجين بواقع 60 اسطوانة يوميًا في المناطق الأكثر احتياجًا على المناطق التي تخلوا من مستودعات البوتاجاز.