«سلامة الغذاء»: نتولى إدارة ملف الأسماك مطلع العام المقبل

أكد حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تقوم بدور هام في عملية الرقابة على سلامة الغذاء، نظرًا لأنها تختص بتسجيل واعتماد أنشطة الموردين الأولين للحاصلات الزراعية وموردي الخامات الغذائية ومراكز التجهيز ومحطات التعبئة للحاصلات الزراعية.

وأضاف منصور، في ندوة عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم، تحت عنوان آليات تسجيل المنتجات الغذائية بالصين لسهولة التصدير، أن للهيئة دورًا في الفحص النوعي للحاصلات الزراعية، موضحا أن الهيئة تقوم بمتابعة عملية الإنتاج بداية من بيئة الإنتاج للخضروات والفاكهة لدى المزارعين والموردين لحين وصولها إلى المستهلك، بعد خضوعها لمراحل الرقابة.

وأشار، إلى أن الهيئة ستبدأ بتولي إدارة ملف الأسماك ومراقبته سواء التي يتم تداولها في الأسواق، وكذلك عمليات الاستيراد والتصدير، قائلا: إن ملف الأسماك يعد من الملفات التي بها مشاكل خاصة مع الاتحاد الأوروبي والذي علق الاستيراد من مصر، وتم الاستجابة لطلب الاتحاد بأن تكون هيئة سلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة التي سيتم التعامل معها بهذا الشأن، حيث تم إرسال خطاب من الهيئة البيطرية إلى الاتحاد الأوروبي بتولي الهيئة هذا الملف بداية من يناير المقبل.

وأوضح «منصور»، أنه تم وضع خطة تم البدء فيها من أغسطس الماضي بهذا الشأن، حيث تم إعداد دورة تدريبية للعاملين بالهيئة للتعامل مع هذا الملف والتي سيتم الانتهاء منها غدًا، منوهًا بأن الهيئة سوف تتولي ملف الأسماك ما بعد الحصاد، ولكن ستكون هيئة الثروة السمكية المسئولة عن مرحلة مراقبة التغذية والمياه والأدوية.