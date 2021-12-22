سعد الله: «المصيلحي» عالج القصور في سلبيات البطاقات التموينية

قال المحاسب هشام كامل سعد الله، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، ووكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية السابق، إن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ توليه الوزارة في عام 2017 حتى الآن تفرغ لمعالجة سلبيات منظومة الدعم على البطاقات التموينية، والإصدارات الجديدة من حيث وقف البطاقات الوهمية والتي تكررت أرقامها القومية أكثر من رقم واحد لبطاقة واحدة، مشيرًا إلى أن الموضوع يحتاج لمعالجة ضرب البطاقات الوهمية، والتي يقوم صاحب المخبز بتجميع عددًا من البطاقات التموينية، ويقوم بضربها ضربًا وهميًا، وسحب الحساب الخاص بها والقيمة النقدية، دون أن يشعر صاحب البطاقة.

وأوضح «سعدالله»، أن الموضوع يحتاج إلى تشديد الرقابة التموينية ووقف المخبز عن الإنتاج، وسحب الرخصة نهائيا، إذ يحقق صاحب المخبز أرباحًا بدون إنتاج حقيقي للخبز وجني أموال تكلف الموازنة العامة للدولة أكثر من 87 مليارجنيه في دعم الخبز، ودعم التموين ومقررات التموين.

وتابع: «هناك بعض التلاعب والتحايل في إصدار البطاقات التموينية الجديدة عند تسجيل البيانات «أون لاين» على الهاتف المحمول وتسجيل دخل غير حقيقي ودخل وهمي، ما يتطلب من المديريات بعدم تسليم البطاقات إلا بعد التاكد من الأوراق المطلوبة.

وأكد، أن الأمر يحتاج إلى تطوير منظومة الخبز، التي أصبحت «سبوبة» لأصحاب المخابز في الضرب الوهمي، مطالبًا بعدم إنشاء مخابز جديدة في مناطق ليست بحاجة إليها، والتركيز على إنشاء المخابز الجديدة أو المجمعات في المناطق والمدن الجديدة، الأكثر احتياجا.