المحرصاوي يتفقد المدينة الجامعية للطالبات ويطالب بسرعة الانتهاء من التجديدات

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، برفقة عدد من القيادات بالجامعة، وهم: الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة بعض المباني، والغرف، ومطبخ المدينة الجامعية، وأشاد بعملية التطوير الذي شهدته المدينة الجامعية.

وطالب رئيس الجامعة الشركة المنفذة لأعمال الصيانة والتجديدات بسرعة الانتهاء من أعمالها، حتى يتسنى الإعلان عن موعد بدء عملية التسكين بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات بالقاهرة، خلال الفترة القادمة.

وشدد رئيس الجامعة على الاهتمام بالمساحات الخضراء بين مباني المدن الجامعية؛ لتوفير المناخ المناسب للطلاب وتأكيدًا على توصيات المؤتمر الدولي الثالث للمناخ بجامعة الأزهر الذي عقد برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحث رئيس الجامعة الطالبات على الجد والاجتهاد والتحلي بقيم الإسلام السمحة، كان في استقبال رئيس الجامعة لدى وصوله إلى المدينة الجامعية الأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية للطلاب، وهدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات، والأستاذة عواطف إسماعيل، مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

واستمع رئيس الجامعة لمطالب الطالبات والعمل على تنفيذها، وتوفير كافة السبل التي تساعدهن على المذاكرة وتحصيل المناهج الدراسية في هدوء وسلام.