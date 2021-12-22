تفاصيل اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة برئاسة وزير التعليم

انعقد اليوم، اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري بمقر الأمانة العامة للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور طارق شوقي المشرف العام على بنك المعرفة المصري، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبحضور كل من: «الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، ولواء دكتور أمين فؤاد شاكر، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبدالمنعم السعيد رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، والدكتور أيمن بهاء الدين صادق أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، المدير الأكاديمي بالجامعة الأمريكية، والدكتورة إيمان عاشور، عميد المعهد القومي للاتصالات».

وفي ذات السياق، استعرض الدكتور طارق شوقي، المشرف العام على بنك المعرفة نتائج أعمال بنك المعرفة المصري وموقف التعاقدات مع دور النشر وبيوت الخبرة العالمية والمحلية والإقليمية، وكذلك إحصائيات الاستخدام المختلفة والدور المؤثر لبنك المعرفة في النشر العلمي المحلي والدولي ونتائج المشروعات القومية، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولية كالتصنيف الدولي للجامعات المصرية وبرامج التميز والاعتماد الدولي وامتحانات مزاولة المهنة للأطباء ومنصات التعلم بجانب الجزء الخاص بتطوير المناهج والمحتوي التعليمي من مرحلة الحضانة.

كما ناقش المجلس الأفكار المختلفة لتعزيز الدور الذي يقوم به بنك المعرفة المصري والتحديات التي تواجهه للتكامل مع المؤسسات المختلفة والاحتياجات الجديدة لمؤسسات الدولة، وكذلك الرؤية المستقبلية.

يذكر أن عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، ومديري التعليم العام بالمديريات، وعدد من مديري المدارس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من المحاور الخاصة بالعملية التعليمية.