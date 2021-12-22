الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة برئاسة وزير التعليم

الإجتماع
الإجتماع

انعقد اليوم، اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري بمقر الأمانة العامة للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور طارق شوقي المشرف العام على بنك المعرفة المصري، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبحضور كل من: «الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، ولواء دكتور أمين فؤاد شاكر، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبدالمنعم السعيد رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، والدكتور أيمن بهاء الدين صادق أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، المدير الأكاديمي بالجامعة الأمريكية، والدكتورة إيمان عاشور، عميد المعهد القومي للاتصالات».

وفي ذات السياق، استعرض الدكتور طارق شوقي، المشرف العام على بنك المعرفة نتائج أعمال بنك المعرفة المصري وموقف التعاقدات مع دور النشر وبيوت الخبرة العالمية والمحلية والإقليمية، وكذلك إحصائيات الاستخدام المختلفة والدور المؤثر لبنك المعرفة في النشر العلمي المحلي والدولي ونتائج المشروعات القومية، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولية كالتصنيف الدولي للجامعات المصرية وبرامج التميز والاعتماد الدولي وامتحانات مزاولة المهنة للأطباء ومنصات التعلم بجانب الجزء الخاص بتطوير المناهج والمحتوي التعليمي من مرحلة الحضانة.

كما ناقش المجلس الأفكار المختلفة لتعزيز الدور الذي يقوم به بنك المعرفة المصري والتحديات التي تواجهه للتكامل مع المؤسسات المختلفة والاحتياجات الجديدة لمؤسسات الدولة، وكذلك الرؤية المستقبلية.

يذكر أن عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، ومديري التعليم العام بالمديريات، وعدد من مديري المدارس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من المحاور الخاصة بالعملية التعليمية.

الحكومة العسكري رئيس مجلس إدارة الإسكندرية التكنولوجيا التعليم الفنى مشروعات مجلس ادارة رئاسة الجمهورية وزير التربية والتعليم مكتبة الاسكندرية تلف سكن

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

حلول بديلة.. أين وصلت مصر في ملف تحلية المياه؟ (رسوم توضيحية)

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأهلي بطلا لكأس السوبر الأفريقي

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما