«بلاسخارت»: سنواصل دعم الأمم المتحدة للعراق من أجل التنمية والازدهار

هنأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، العراقيين بمناسبة العام الجديد، مؤكدة مواصلة دعم الأمم المتحدة للعراق من أجل التنمية والازدهار.

وقالت بلاسخارت في بيان لها: «مع اقتراب عام 2021 من نهايته، نتقدم بأطيب التمنيات إلى الشعب العراقي بمناسبة العام الجديد»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وتابعت بلاسخارت في بيانها، أن عام 2021 كان عاما بالغ الأهمية بالنسبة للعراق، ورغم أن العديد من التحديات ما تزال ماثلة، فمن المهم الإقرار بما تم تحقيقه وتقدير الفرص التي سيتيحها العام الجديد.

وأشارت رئيسة البعثة الأممية، إلى أن الأمم المتحدة وقفت بثبات إلى جانب العراق في الماضي وستواصل دعم جهود البلاد من أجل التنمية والازدهار، معربة عن املها لجميع العراقيين بعيد ميلاد مجيد وكذلك السلام والعافية والسعادة في عام 2022.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لإصابات ووفيات كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن كوادرها "سجلت 342 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا، فيما تماثل 490 من الأشخاص للشفاء، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 8 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عددهم 82839".

وكان أعلن مدير إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري ، اليوم الأربعاء، أن كوفيد-19 أودى حتى الآن بحياة أكثر من خمسة ملايين شخص على الصعيد العالمي، وأصاب ما يزيد على 270 مليون شخص.

وقال المنظري إنه من المرجَّح أن تُبلِغ بلدان إقليم شرق المتوسط، البالغ عددها 22 بلدًا، عن أكثر من 17 مليون حالة وأكثر من 314 ألف وفاة قبل انقضاء هذا العام.