الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العراق»: القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرت البلاد

العراق
العراق

أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة ​العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، مساء اليوم الأربعاء، أن جميع القوات الأجنبية، ذات المهام القتالية، غادرت العراق.

وأوضح «الخفاجي» أنه لم يبق من القوات الأجنبية الموجودة في البلاد، سوى المستشارين، مشيرًا إلى أن أعدادهم محدودة، لافتًا إلى أن مهمة القوات الأجنبية في العراق تحولت من قتالية إلى استشارية، كاشفا أن أغلب القوات القتالية غادرت العراق، قبل موعد الانسحاب المحدد لها.

وقل يومين، رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بمساهمة إضافية بقيمة 1.5 مليون يورو «1.7 مليون دولار أمريكي» من حكومة فنلندا إلى برنامجها الرئيسي، برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة، في بيان له وفقًا للوكالة الوطنية العراقية، أن هذا الدعم المهم سيعزز الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار في المحافظات الخمس المحررة من تنظيم داعش، مبينًا أنه منذ عام 2015 قدم برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة الدعم إلى 3000 مشروع، مضيفًا أنه بهذا الدعم تمت استعادة الخدمات الأساسية، وتم دعم سبل العيش، وكذلك بناء القدرات البلدية وتعزيز التماسك في المناطق المحررة من داعش.

وأضاف البيان أن مساهمة حكومة فنلندا تأتي في وقت مهم في تعافي العراق من سنوات الصراع، حيث تتطلع البلاد إلى حماية مكاسب الاستقرار التي تحققت بشق الأنفس ومنع عودة ظهور داعش.

من جانبه، قال وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندية، فيل سكيناري، إن بلاده تدعم البرنامج منذ عام 2016 ونحن فخورون بتجديد التزامنا، مضيفًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حقق وشركاؤه العديد من النتائج الملموسة خلال هذه السنوات، لكن العراق لا يزال يواجه العديد من التحديات.

وتعد فنلندا شريكًا طويل الأمد، ودعمها موجه نحو الحلول من أجل العراق.

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