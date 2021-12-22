ميليشيا الحوثى تتكبد خسائر فى معارك مع الجيش اليمنى بمأرب

تكبدت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، خسائر بشرية ومادية بنيران قوات الجيش اليمني وغارات جوية لتحالف دعم الشرعية جنوب مأرب.



وأوضح مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة لشئون التوجيه المعنوي، العميد محمد المكروب - وفقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" - أن الجبهة الجنوبية من المحافظة شهدت معارك عنيفة بين الجيش اليمني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى عقب هجمات فاشلة للميليشيا تكبدت خلالها عشرات القتلى والجرحى وتدمير آليات تابعة لها.



وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت اليوم تجمعات وتعزيزات وآليات الميليشيا، وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير 8 أطقم قتالية، و3 عربات مدرعة للميليشيا كانت تحمل تعزيزات عسكرية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي الاثنين الماضي، نفّذ الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، كمينًا محكمًا استهدف تجمعًا لميليشيا الحوثي، في أحد قطاعات الجبهة الجنوبية بمحافظة مارب.

وأوضح مصدر عسكري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن الكمين أسفر عن مقتل 14 عنصرًا حوثيًا، إضافة إلى إعطاب طقمين قتاليين تابعين للميليشيا، فيما صادر الجيش أسلحة خفيفة ومتوسّطة كانت بحوزة تلك العناصر.

وفي سياق متصل، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية باليمن - بعدّة غارات - تجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثي، في مواقع متفرقة بالجبهة الجنوبية، وألحق بها أضرارًا بشرية ومادية، منها تدمير طقمين وعربتين مدرعتين بما عليهما من أفراد وعتاد.

ويذكر أن أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة تحقيقه تقدمًا ميدانيًا في معارك خاضها مع جماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة مأرب شرقي اليمن.