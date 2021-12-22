المملكة المتحدة تسجل حصيلة قياسية جديدة فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ«أوميكرون»

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل 106 آلاف و22 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الـ100 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأفادت صحيفة "إيفنينج ستاندارد" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، بأنه تم تسجيل 140 حالة وفاة على مدار أمس مما رفع حصيلة الوفيات إلى 147 ألفًا و 573 حالة وفاة، في حين بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 11.6 مليون شخص على مستوى المملكة المتحدة.

يُشار إلى أن متحور "أوميكرون" الجديد يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الإصابات في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدي إلى فرض قيود جديدة في كل من ويلز واسكتلندا ولكن ليس حتى الآن في إنجلترا، ومع ذلك، لا يستبعد المسؤولون فرض قيود أكثر صرامة في الأيام التي تلي عيد الميلاد.

وقالت بريطانيا، اليوم إنها ستبدأ في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما ضد كوفيد-19 بعد أن وافقت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد على استخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة من لقاح فايزر/بيونتيك مع تلك الفئة العمرية.



وقالت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين «جيه.سي.في.آي»، إن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم عشرة ميكروجرام من لقاح فايزر/بيونتيك، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة ثمانية أسابيع بين الجرعتين.



أضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سنا بعد بيانات إضافية حول سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.