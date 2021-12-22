الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تسجل حصيلة قياسية جديدة فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ«أوميكرون»

كورونا فى المملكة
كورونا فى المملكة المتحدة

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل 106 آلاف و22 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الـ100 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وأفادت صحيفة "إيفنينج ستاندارد" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، بأنه تم تسجيل 140 حالة وفاة على مدار أمس مما رفع حصيلة الوفيات إلى 147 ألفًا و 573 حالة وفاة، في حين بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 11.6 مليون شخص على مستوى المملكة المتحدة.
يُشار إلى أن متحور "أوميكرون" الجديد يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الإصابات في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدي إلى فرض قيود جديدة في كل من ويلز واسكتلندا ولكن ليس حتى الآن في إنجلترا، ومع ذلك، لا يستبعد المسؤولون فرض قيود أكثر صرامة في الأيام التي تلي عيد الميلاد.

وقالت بريطانيا، اليوم إنها ستبدأ في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما ضد كوفيد-19 بعد أن وافقت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد على استخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة من لقاح فايزر/بيونتيك مع تلك الفئة العمرية.
 

وقالت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين «جيه.سي.في.آي»، إن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم عشرة ميكروجرام من لقاح فايزر/بيونتيك، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة ثمانية أسابيع بين الجرعتين.
 

أضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سنا بعد بيانات إضافية حول سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارتين «ميكروباص» بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما