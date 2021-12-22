الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل 24 ساعة.. نفاد تذاكر حفل كايروكى الغنائى بالشيخ زايد

كايروكي
كايروكي

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي ضخم مساء غدٍ الخميس، داخل إحدى الحدائق الكبرى في منطقة الشيخ زايد احتفالًا بأعياد الكريسماس.

ونفدت تذاكر الحفل حيث طرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 3 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 650 جنيهًا والتي نفدت بشكل كامل، والفئة الثانية بمبلغ 500 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 300 جنيه ونفدت بشكل كامل هي الأخرى.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء على تفتح الأبواب لدخول الجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء، ويقام الحفل مع أخذ الاحتياطات الكاملة ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في أماكن متفرقة من مسرح الحفل.

ومن المقرر أن يقام الحفل مع أخذ الاحتياطات الكاملة ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في أماكن متفرقة من مسرح الحفل.

ومن المقرر أن يقدم فريق كايروكي خلال الحفل العديد من أغنياتهم المعروفة والشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: كل حاجة بتعدي، مربوط بأستك، أثبت مكانك، يا أبيض يا أسود، ما عاد صغيرا، ديناصور، ساموراي، والباقي لبان.

آخر ألبومات كايروكي الغنائية

آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، و الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منها "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددًا كبيرًا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.

ومن المعروف أن كايروكي فرقة غنائية روك بـدأت  بشكل رسمي في 2003 وهي الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (عازف جيتار)، تامر هاشم (عازف درامز)، آدم الألفي (عازف باص جيتار)، شريف مصطفى (عازف أورج).

فريق كايروكي كان لك معايا كريسماس مسرح الحفل اعياد الكريسماس كورونا الخميس موسيقى اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارتين «ميكروباص» بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما