قبل 24 ساعة.. نفاد تذاكر حفل كايروكى الغنائى بالشيخ زايد

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي ضخم مساء غدٍ الخميس، داخل إحدى الحدائق الكبرى في منطقة الشيخ زايد احتفالًا بأعياد الكريسماس.

ونفدت تذاكر الحفل حيث طرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 3 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 650 جنيهًا والتي نفدت بشكل كامل، والفئة الثانية بمبلغ 500 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 300 جنيه ونفدت بشكل كامل هي الأخرى.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء على تفتح الأبواب لدخول الجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء، ويقام الحفل مع أخذ الاحتياطات الكاملة ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في أماكن متفرقة من مسرح الحفل.

ومن المقرر أن يقام الحفل مع أخذ الاحتياطات الكاملة ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في أماكن متفرقة من مسرح الحفل.

ومن المقرر أن يقدم فريق كايروكي خلال الحفل العديد من أغنياتهم المعروفة والشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: كل حاجة بتعدي، مربوط بأستك، أثبت مكانك، يا أبيض يا أسود، ما عاد صغيرا، ديناصور، ساموراي، والباقي لبان.

آخر ألبومات كايروكي الغنائية

آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، و الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منها "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددًا كبيرًا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.

ومن المعروف أن كايروكي فرقة غنائية روك بـدأت بشكل رسمي في 2003 وهي الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (عازف جيتار)، تامر هاشم (عازف درامز)، آدم الألفي (عازف باص جيتار)، شريف مصطفى (عازف أورج).