إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارتين «ميكروباص» بأسوان

شهدت اليوم الأربعاء محافظة أسوان إصابة 11 شخصا، فى حادثى انقلاب سيارتين ميكروباص أحدهما على الطريق المؤدى للصحراوى والأخرى على الطريق المؤدى لخزان أسوان.

كان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرافق إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادثى انقلاب سيارتين، الأول بامتداد الطريق الصحراوى الغربى "نزلة الغنيمية" بمركز إدفو، ونتج عنه إصابة 9 أشخاص تم نقلهم لمستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم.

بينما وقع الحادث الثانى على طريق "مفارق الخزان" المؤدى إلى خزان أسوان بالجهة الغربية، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.