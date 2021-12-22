الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهجرة» تهنئ الطفل زين بالإمارات لفوزه ضمن أفضل 10 بالعالم في سباق سيارات الكارتنج

زين
زين

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطفل زين الحمصاني، لفوزه بالمركز العاشر في نهائيات بطولة العالم الثانية والعشرين لروتاكس ماكس لسباق سيارات الكارتينج 2021؛ بما تعرف أيضا برياضة  "أولمبياد الكارتينج" في فئة الميكرو ماكس بعد مشاركته في جميع السباقات التي أقيمت من تاريخ 11/12/2021 إلى 18/12/2021، ببطولة العالم واستطاع بهذا الإنجاز أن يكون من أفضل 10 متسابقين في العالم في فئة الميكرو ماكس لسنة 2021، في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج".

 

وزيرة الهجرة تهنئ الطفل «زين» بالإمارات لفوزه ضمن أفضل 10 متسابقين في العالم في سباق سيارات "الكارتنج"


وتابعت، أن الطفل المصري المقيم بدولة الإمارات، نجح في  الوصول للنهائيات ببطولة العالم بعد أن شارك في هذا الحدث العالمي الذي نظمته ROTAX Karting في حلبة سخير الدولية للكارتينج، والتي أقيمت بدولة البحرين الشقيقة، مشيدة بجهود أبناء مصر بالخارج، في مختلف المجالات.

وتنافس "زين" علي المراكز الأولى في جميع التحديات والسباقات التأهيلية وأحرز أيضا أكبر عدد من overtakes وتخطي المتسابقين المتنافسين في فئة المايكرو وأحرز بالمركز الثاني في أكبر عدد من ال overtakes التي قام بها جميع المتسابقين في جميع الفئات في السباق النهائي من "نهائيات بطولة العالم الثانية والعشرين لروتاكس ماكس للكارتينج 2021".

أول طفل مصري يحصل علي هذا الانجاز في بطولة العالم لروتاكس ماكس للكارتينج

وبعد هذا التصنيف، يعد زين أول طفل مصري يحصل علي هذا الانجاز في بطولة العالم لروتاكس ماكس للكارتينج.

وسابقا، توج «زين» بالمركز الأول في بطولة سباق سيارات الكارتينج بالإمارات وتم الإعلان أنه الفائز في موسم تحدي "ROTAX MAX" الإماراتي لسنة 2020-2021 لفئة "Micro Max" والتي أهلته لهذه البطولة.

نبيلة مكرم عبد الشهيد السفيرة نبيلة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الطفل زين الحمصاني زين بطولة العالم الثانية والعشرين لروتاكس ماكس

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