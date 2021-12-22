الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة صاحب مكتب تسويق بتهمة التزوير في مدينة بدر غدًا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان غدًا الخميس، محاكمة "محمد .ش" صاحب مكتب تسويق في اتهامه بتزوير محررات رسمية في مدينة بدر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم بأنه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة قلد بواسطة آخر مجهول أختام أحدي الجهات الحكومية وهي مكتب توثيق بدر وكذا امضاءات أحد موظفي الحكومة "موظفي مكتب توثيق بدر" بأن قام المجهول باصطناع الأختام سالفة البيان علي غرار الأختام الصحيحة الصادرة واستعملها بأن بصم بها المحرر المزور موضوع الاتهام الثاني وزيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة مع علمه بتقليدها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أشترك بطريقي الاتفاق مع اخر مجهول في تزوير محررين رسميين عقدي الوكاله والمنسوب صدورها عن مكتب توثيق بدر وذلك بأن اتفق مع المجهول علي اصطناعه فقام المجهول باصطناع المحرر سالف الذكر علي غرار المحررات الصحيحة منها وقدم المتهم بمليء بياناته وزيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بذلك الجهة ومهره المجهول بالاختام المقلده موضوع الاتهام فاصبغ عليه صفة الرسمية علي خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات. 

المستشار علاء الدين سليمان شوقى جنايات القاهرة محررات رسميه مدينة بدر صاحب مكتب تسويق

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