الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعرف على الفرق بين الاغتسال من الحيض والجنابة

الشيخ أشرف الفيل
الشيخ أشرف الفيل

من الأسئلة التي تطرح بكثرة من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة من جانب السيدات هى الفرق بين الاغتسال من الحيض والجنابة، حيث لا يعرف الكثير منهن تلك الفروق، وكيفية الاغتسال.

من جانبه، قال الشيخ أشرف الفيل، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك 3 فروق بين الاغتسال من الحيض والجنابة، وهى:

1ـ النية، ينبغى تحديد النية، وهى في اللغة القصد، لابد أن تحدد وهو الغسل من الحيض أو الجنابة.

2ـ عندما تغتسل الحائض لابد أن تحل عقد الشعر وهى الضفائر لابد أن تفرد الشعر ويغمره الماء جيدًا، أما في الغسل من الجنابة فلا تفعل ذلك لكن شرط أن يغمره الماء وهو في الضفائر.

3ـ وأما الفرق الثالث، وهو تتبع أثر الدم في حالة الحيض من خلال قطعة قطن ممزوجة بالمسك،  فهناك امرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له كيف أتطهر من الحيض، يا رسول الله؟ فقال لها خذى فرصة ممسكة أي قطعة قطن عليها مسك تتبعى بها أثر الدم حى يزول، فإذا زال فقد انتهى، أما في حالة الاغتسال من الجنابة فتدخل  المرأة الحمام وتغتسل ولا حرج في ذلك بدون تتبع لأي دم.

حكم اغتسال من أصبحت جنب ثم أصابها حيض

وقال الفيل: وأما في حالة إذا أصبحت المرأة  على جنابة ثم جاءت لتغتسل وقد أصابها الحيض، تغتسل غسل الجنابة وهى حائض، حتى تطهر، وذلك حتى يكون مسموح لها أن تقول الأذكار وتقرأ القرآن، وعندما تفرغ من الحيض تغتسل منه.

حكم النوم على جنابة

وأشار إلى أنه يجوز لها بعد الانتهاء من الجماع النوم ثم الاستيقاظ والغسل من الجنابة ولا حرج في ذلك، حيث كان النبي أحيانًا ينام ثم يستيقظ ويغتسل، وأحيانًا يغتسل قبل النوم.

الشيخ اشرف الفيل الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف فروق بين الاغتسال من الحيض والجنابة النية الحائض الدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

حلول بديلة.. أين وصلت مصر في ملف تحلية المياه؟ (رسوم توضيحية)

الأهلي بطلا لكأس السوبر الأفريقي

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما