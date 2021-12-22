تعرف على الفرق بين الاغتسال من الحيض والجنابة

من الأسئلة التي تطرح بكثرة من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة من جانب السيدات هى الفرق بين الاغتسال من الحيض والجنابة، حيث لا يعرف الكثير منهن تلك الفروق، وكيفية الاغتسال.

من جانبه، قال الشيخ أشرف الفيل، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك 3 فروق بين الاغتسال من الحيض والجنابة، وهى:

1ـ النية، ينبغى تحديد النية، وهى في اللغة القصد، لابد أن تحدد وهو الغسل من الحيض أو الجنابة.

2ـ عندما تغتسل الحائض لابد أن تحل عقد الشعر وهى الضفائر لابد أن تفرد الشعر ويغمره الماء جيدًا، أما في الغسل من الجنابة فلا تفعل ذلك لكن شرط أن يغمره الماء وهو في الضفائر.

3ـ وأما الفرق الثالث، وهو تتبع أثر الدم في حالة الحيض من خلال قطعة قطن ممزوجة بالمسك، فهناك امرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له كيف أتطهر من الحيض، يا رسول الله؟ فقال لها خذى فرصة ممسكة أي قطعة قطن عليها مسك تتبعى بها أثر الدم حى يزول، فإذا زال فقد انتهى، أما في حالة الاغتسال من الجنابة فتدخل المرأة الحمام وتغتسل ولا حرج في ذلك بدون تتبع لأي دم.

حكم اغتسال من أصبحت جنب ثم أصابها حيض

وقال الفيل: وأما في حالة إذا أصبحت المرأة على جنابة ثم جاءت لتغتسل وقد أصابها الحيض، تغتسل غسل الجنابة وهى حائض، حتى تطهر، وذلك حتى يكون مسموح لها أن تقول الأذكار وتقرأ القرآن، وعندما تفرغ من الحيض تغتسل منه.

حكم النوم على جنابة

وأشار إلى أنه يجوز لها بعد الانتهاء من الجماع النوم ثم الاستيقاظ والغسل من الجنابة ولا حرج في ذلك، حيث كان النبي أحيانًا ينام ثم يستيقظ ويغتسل، وأحيانًا يغتسل قبل النوم.