الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة «ملوي» يستقبل وفدًا من طلاب مدرسة الأمل للصم (صور)

رئيس ملوي يستقبل
رئيس ملوي يستقبل طلاب الأمل للصم وضعاف السمع

استقبل اللواء أركان حرب ، أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وفدًا من طلاب وإدارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التابعة لإدارة ملوى التعليمية.

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حضر اللقاء جمال عبدالله مدير مدرسة الأمل ومها أبو العلا مدير المدرسة الثانوية الفنية بنات وأماني محمد أخصائي الإعلام التربوي بالمدرسة ووجه وفد المدرسة درع التميز والشكر لرئيس المركز والمدينة وذلك تقديرًا لدعمه الكامل للعملية التعليمية، وما يقدمه من اهتمام ودعم ورعاية كامله لأبنائه الطلاب وادارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة ملوى .

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واكد رئيس المركز والمدينة أن رئاسة مركز ومدينة ملوى، لم تدخر جهداً في مد يد العون لجميع الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لهم، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح للجميع أمام الطلاب وإدارة  المدرسة لتلقى الشكاوى التي تواجههم ويعانون منها وتقديم كافة الحلول الإيجابية لها، والالتقاء بالطلاب لتأكد من توافر كافة سبل الراحة لهم وعدم وجود مضايقات أو معوقات يتعرضون لها.

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وأشاد رئيس المركز والمدينة بالأعمال الفنية لطلاب المدرسة موكدًا على تلبية أي مطالب أو احتياجات للمدرسة من أجل راحة وسعادة أبنائنا كما وجه بتكثيف الانشطة الترويحية والترفيهية للطلاب لبث الفرحة في قلوب الاطفال، مشيرا بان هؤلاء الاطفال اصحاب قدرات خاصة وقادرون علي الابداع والابتكار والتميز مشيدا بإدارة المدرسة التي  تقوم بتوفير الاجواء المناسبة واللائقة للطلاب

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المنيا رئيس مركز ملوي يستقبل وفد من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الرئيس جمال عبد الناصر اللواء أحمد السايس

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وائل لطفي

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