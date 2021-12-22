الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح ورشة عمل اللوائح الدراسية

ورشة عمل جامعة بنها
ورشة عمل جامعة بنها

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ورشة العمل التى نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب عن "اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة" بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذى قدم عرض ومحاضرة عن اللوائح الدراسية وأعمال الامتحانات والكنترولات بجامعة بنها.

وشارك فى الندوة عدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكليات الجامعة المختلفة.

وفى كلمته، أكد الدكتور جمال سوسه حرص رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية فى مصر والعمل على التعاون الدولى لتطبيق أحدث البرامج التعليمية بهدف تخريج طلاب بمفهوم جديد يتواكب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل والثورة الصناعية الخامسة.

وقال سوسه إن التوجه العام في غالبية الجامعات الكبرى في العالم نحو إقرار نظام الساعات المعتمدة لما له من مميزات عديدة من أهمها منح الطالب الفرصة لاختيار برنامج يرغب فى دراسته من بين مواد متعددة، وكذلك اختيار الساعات الملائمة لظروفه وإمكاناته، بالإضافة لما يوفره النظام من إشراف أكاديمي ومتابعة مستمرة لحالة ومستوى الطلاب بالساعات المعتمدة.

وأضاف رئيس جامعة بنها أن المادة ٧٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تسمح بالفعل لمختلف الكليات الجامعية بالتحول إلى التدريس بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، الأمر يتطلب توافر عناصر عديدة حتى نضمن حدًا أدنى من نجاحه وأهم هذه العناصر توافر البنية التحتية من معامل وأجهزة ومنشآت تدريبية، أيضًا توافر عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس لتولي أعباء هذا النظام الذي يتطلب أعدادًا أكبر من النظام التعليمي التقليدي، بالإضافة لعامل مهم وهو أن هذا النظام يتطلب أعدادًا أقل من الطلاب لضمان مستوى متميز من التعليم.

وأشار إلى أن نظام الساعات المعتمدة معمول به دوليًا، الأمر الذي يجعلنا نسعى إلى مواكبة العالم فهذا ليس شيئًا اختياريا ولكنه أصبح أمرًا ضروريًا، لذا يجب أن يكون الخريج مؤهل لسوق العمل محليًا ودوليًا وأن المقترح بإقرار نظام الساعات المعتمدة هو قرار صائب.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن جامعة بنها حريصة على الارتقاء المستمر بالعملية التعليمية ومن هذا المنطلق فيتم تحديث اللوائح الدراسية طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن الورشة العمل استهدفت تعريف عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام والكنترولات بتحديث اللوائح وتحويلها إلى نظام الساعات المعتمدة بالاضافة الى نظام الفصلين.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الورشة استهدفت أيضا تعريف المشاركين بكيفية تصميم البرامج بالنظام الجديد مع التأكيد على القواعد الثابتة لجميع البرامج الجديدة التي يتم تصميمها وأيضا القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات والكنترولات.

شئون التعليم والطلاب رئيس جامعة جامعة بنها هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس رئيس جامعة بنها الساعات المعتمدة البرامج التعليمية نائب رئيس الجامعة

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