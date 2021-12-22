الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص بالإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص بالإسكندرية وفرار قائدها هارباً بالسيارة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة البيطاش بدائرة القسم بين (طرف أول "خمسة أشخاص" أحدهم طفل يبلغ من العمر سنة) طرف ثانى (أحد الأشخاص زوج شقيقة أحد الأشخاص بالطرف الأول) وجميعهم مُصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حال خروج الطرف الأول من أحد الحفلات بالشارع محل البلاغ تصادف سير الطرف الثانى بالسيارة قيادته "ملاكى" فتوقف وخرج من سيارته وتوجه لاصطحاب (نجله سن 8) كان بصحبة الطرف الأول، فحدثت مشاجرة نظراً لسابقة وجود خلافات زوجية بينه وزوجته شقيقة الأول قام على أثرها الطرف الأول بالتعدى بالضرب على الطرف الثانى مُحدثاً إصابته المشار إليه وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته، فاستقل السيارة وقام بقيادتها محاولاً الإنصراف خشية تعدى المارين بالشارع عليه وأثناء ذلك إصطدم بالطرف الأول مُحدثاً إصابة المشار إليها، وتوجه عقب ذلك لديوان القسم لتحرير محضر، وبمواجهة الطرف الأول أيدوا بمضمون ما سبق، وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أبدى الطرفان رغبتهما فى التصالح .

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