ضبط 4 آلاف ملزمة تعليمية للجامعات داخل مطبعة دون تفويض فى الوايلى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الجامعات، دون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، والتقابل مع (مالكها- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا مصربالقاهرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إجمالى عدد 4000 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة) خاصين بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المطبعة، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.