الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: لم نسجل إصابة ثانية بمتحور أوميكرون

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أكد المدير العام لمعهد "باستور" للأبحاث الطبية بالجزائر، فوزي درار، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الجزائر، بعد الحالة الأولى التي تم اكتشافها منتصف الشهر الجاري.


وأوضح درار، في تصريحات صحفية له، أن المعهد يواصل القيام بتحاليل للبحث عن حالات إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"، مشيرًا إلى أن المعلومات العلمية الأولية تفيد بأنه ليس أخطر من متحور "دلتا".


وثمن المدير العام لمعهد باستور أهمية الالتزام بالبروتوكول الصحي في ظل ارتفاع منحنى عدد الإصابات لكسر وتيرة الموجة المتزايدة، بالإضافة إلى الإقبال على التلقيح.


وأضاف أنه جارٍ توفير عدد من المعامل الطبية للتشخيص، حيث تم استحداث 133 معملًا ما بين حكومي وخاص، فضلًا عن الاهتمام باختبارات التحليل الجيني بوصفها تقنية المستقبل وتستلزم دعمًا نظرًا لما تحتاجه من إمكانيات باهظة الثمن وتدريب متخصص.

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وائل لطفي

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