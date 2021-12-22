الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شارموفرز و يسرا يشاركان في إحياء حفل جامعه عين شمس (صور)

شارموفرز
شارموفرز

أقامت جامعة عين شمس احتفالية كبرى بحضور الآلاف من الطلاب برعاية إدارة الجامعة وحملة العلاج جواك.

وقدم "شارموفرز" خلال الحفل عددٍ من أغانيهم "عروستي" و "حزينه" و "سينجل" و "انفصام" وغيرها العديد وسط صيحات وتفاعل الالاف من الطلاب وقام بتنظيمها  ميرا امير و وائل حسين  .

كما شاركتهم الحفل المطربة "يسرا" التي قامت بغناء العديد من أشهر أغانيها وقد صعدت مسرح الحفل علي أغنيه "بتناديني تاني ليه" ثم قامت بغناء العديد من أشهر أغانيها ومنها "الملاهي" و"ستاد القاهرة" و"اللي تعبنا سنين في هواه" و "قانون العالم الجديد" وغيرها العديد وسط تفاعل ورقص الطلاب .

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حفل جامعه عين شمس

ومن المقرر أن تقيم الجامعة عددًا من الحفلات الكبرى خلال الفترة القادمة.

فريق شارموفرز حصل على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف أنحاء العالم. 

وبدأ الفريق بعضوين، وهما: «مو العرقان، أحمد بهاء»، ثم تزايد أعضاء الفريق بعد انضمام أعضاء جدد على مدار عام كامل من بداية الفريق. يعتبر مو العرقان، عازف درامز متمكن، ولعب مع مجموعة من أفضل فرق الموسيقى في مصر مثل «رسالة، بيركشن شو»، ولكنه لجأ لتعلم الباص جيتار من أجل الفريق الجديد حتى أصبح العازف الأساسي للفريق. 

أما أحمد بهاء كان عازفا لـ«بيركشن، طبلة شرقي» قبل احترافه الغناء مع شارموفرز، ولعب مع «كايروكي، بيركشن شو»، واشتهر بتقديم الصولوهات على آلة الدجيمبي الأفريقية. 

ويحرص الفريق دائما على قراءة سورة الفاتحة بشكل جماعي قبل الدخول لخشبة المسرح، ومن ثم يطلق الصيحات الحماسية لتشجيع بعضهم البعض، ومن أمامهم الجمهور.

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حفل جامعه عين شمس
الجامعة أمير المطرب روس الفريق جامعة عين شمس شهير زين الرئيس عبد الفتاح السيس أغان جامع عروس شارموفرز الرئيس عبد الفتا العال لطلاب الفتاح السيسي

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وائل لطفي

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